Les Panthers signent un troisième gain de suite

ANAHEIM, Calif. - Jaromir Jagr a marqué le but de la victoire en deuxième période, James Reimer a réalisé 35 arrêts et les Panthers de la Floride ont défait les Ducks d'Anaheim 4-1, vendredi soir.

Colton Sceviour et Aaron Ekblad ont ajouté un but tandis que Derek MacKenzie en a ajouté un dans un filet désert pour permettre aux Panthers de signer une troisième victoire de suite et une sixième à leurs sept derniers matchs. Les Panthers accusent maintenant un point de retard derrière les Maple Leafs de Toronto pour la deuxième place des équipes repêchées de l'Association Est.



Andrew Cogliano a quant à lui touché la cible en désavantage numérique pour les Ducks, qui avaient amassé au moins un point dans 12 de leurs 14 dernières parties. John Gibson a repoussé 27 rondelles dans la défaite.



Jagr a donné les devants 2-1 aux Panthers en effectuant une manoeuvre qui a montré à quel point il a encore de l'essence dans le réservoir. Il a soutiré la rondelle au défenseur Josh Manson avant de revenir devant le filet et servir quelques feintes à Gibson. Il a inscrit son 760e but en carrière dans la LNH.