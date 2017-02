Les Patriots soulèvent le TD Garden et inspirent les Bruins (vidéo)

BOSTON - David Pastrnak a brisé l'impasse avec deux minutes au cadran en troisième période, samedi, permettant aux Bruins de Boston de l'emporter 4-3 aux dépens des Canucks de Vancouver.

Pastrnak a d'abord saisi une passe de David Krejci sur le flanc gauche. Couvert par Chris Tanev, il s'est habilement créé de l'espace et a fait mouche avec un tir vif, en provenance du cercle droit.

Le Tchèque de 20 ans en est déjà à 50 buts et 50 passes dans la LNH, en 147 matches. Cela inclut 25 filets pour la saison en cours.



Kevan Miller, Frank Vatrano et Colin Miller ont signé les autres filets des vainqueurs.



Vatrano a aussi récolté deux passes, tout comme Krejci.



Anton Khudobin a fait 29 arrêts, trois de plus que Ryan Miller.



Les Bruins ont gagné cinq de leurs sept derniers matches, incluant quatre victoires par le score de 4-3.



Ils sont invaincus en deux matches sous les ordres de Bruce Cassidy, nommé entraîneur-chef par intérim suite au congédiement de Claude Julien, mardi.



(Cassidy) s'attend à beaucoup de ses joueurs, dit Vatrano, qui a joué sous sa gouverne avec Providence, dans la Ligue américaine. Il veut que vous soyez à la hauteur de vos habiletés, et il s'attend à ce que les gars y mettent les efforts match après match.?



Les Bruins vont disputer leur prochain match dimanche soir à domicile, face au Canadien de Montréal.

Les Patriots soulèvent la foule

Avant le début du match les Bruins ont rendu hommage aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Ceux-ci ont remporté dimanche dernier le 5e Super Bowl de leur histoire, 34-28, sur les Falcons d’Atlanta en réussissant une remontée de 25 points soit un record dans un match du Super Bowl.

Les fans des Bruins ont réservé une longue, intense et bruyante ovation à l’équipe peut-être la plus détestée en dehors de l’état du Massachussetts et de la Nouvelle-Angleterre.

C’est le porteur de ballon James White qui a procédé à la mise au jeu protocolaire entre les capitaines des deux équipes. Non seulement White a-t-il réussi trois touchés, dont un qu’il a converti pour deux points, mais les 20 points qu’il a marqués constituent également un record dans un match du Super Bowl.