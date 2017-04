Les Penguins augmentent leur priorité sur les Blue Jackets en les battant

PITTSBURGH - Patric Hornqvist a atteint le plateau des 20 buts cette saison, Matt Murray a repoussé 37 tirs et les Penguins de Pittsburgh ont écrasé les Blue Jackets de Columbus 4-1, mardi soir.

Jake Guentzel et Carter Rowney ont aussi marqué pour les Penguins.

Brian Dumoulin a réussi son premier but en plus de deux ans, permettant aux Penguins de se hisser trois points devant les Blue Jackets dans la course à l'avantage de la patinoire au premier tour éliminatoire dans l'Association est.



Les Penguins ont gagné un troisième match d'affilée et ont resserré leur emprise sur le deuxième rang de la section Métropolitaine, notamment grâce à l'intervention de Murray et à la contribution offensive de joueurs obscurs.



Brandon Dubinsky a riposté en infériorité numérique pour les Blue Jackets.

Sergei Bobrovsky a effectué 23 arrêts, mais les Blue Jackets ont encaissé une quatrième défaite de suite, un sommet cette saison, et ont cédé le deuxième rang de leur section aux Penguins, avec trois matchs à disputer.



Les deux clubs sont pratiquement assurés de s'affronter lorsque se mettront en branle les séries éliminatoires de la Coupe Stanley la semaine prochaine, dans une reprise de la série de premier tour du printemps 2014 qui avait été remportée en six matchs par les Penguins.