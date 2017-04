Les Penguins auront l'avantage de la patinoire

NEWARK, New Jersey - Les Penguins de Pittsburgh se sont assurés de l'avantage de la patinoire au premier tour des séries éliminatoires grâce à une victoire de 7-4 face aux Devils du New Jersey, jeudi.

Les Penguins affronteront les Blue Jackets de Columbus pour amorcer le tournoi printanier.



Conor Sheary, Bryan Rust, Jake Guentzel, Josh Archibald, Patric Hornqvist, Matt Cullen et Nick Bonino ont touché la cible pour les Penguins, tandis que Matt Murray a repoussé 34 arrêts.



Les Penguins ont enlevé une 50e victoire cette saison et leurs 111 points sont suffisants pour confirmer qu'ils termineront au deuxième rang de la section Métropolitaine devant les Blue Jackets.



Sidney Crosby a récolté deux aides, dont une spectaculaire du revers à l'aveuglette en direction de Sheary qui a pu tirer dans un filet désert pour porter la marque à 4-2 en faveur des Penguins en deuxième période.



Stefan Noesen, John Moore, Taylor Hall et Kyle Palmieri ont généré l'offensive des Devils. Cory Schneider a effectué 21 arrêts.