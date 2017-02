Les Penguins battent les Blue Jackets 4-3 en prolongation

Gene J. Puskar / The Associated Press

PITTSBURGH - Phil Kessel a célébré son 800e match dans la LNH en marquant deux buts, incluant celui qui a fait la différence à 3:15 de la prolongation, et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu les Blue Jackets de Columbus 4-3, vendredi.

Nick Bonino a ajouté son huitième but de la saison pour les Penguins, tandis que Patric Hornqvist a aussi inscrit un cinquième but en cinq matchs. Matt Murray a stoppé 28 tirs et les Penguins se sont approchés à deux points des Blue Jackets et du deuxième rang de la section Métropolitaine.



Cam Atkinson a couronné une remontée des Blue Jackets en troisième période en marquant son 25e but de la saison. Brandon Dubinsky et Alex Wennberg ont aussi touché la cible pour les Blue Jackets, qui ont une fiche de 7-7-1 après avoir été invaincus (14-0-0) en décembre. Sergei Bobrovsky a effectué 29 arrêts.