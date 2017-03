Les Penguins blanchissent les Canucks 3-0 (vidéo)

VANCOUVER - Matt Murray a réalisé 27 arrêts et les Penguins de Pittsburgh ont blanchi les Canucks de Vancouver 3-0, samedi soir.

Jake Guentzel, Ian Cole et Conor Sheary, dans un filet désert, ont marqué pour les Penguins (43-16-8), qui ont signé un cinquième gain consécutif. Cette victoire leur permet de devancer les Blue Jackets de Columbus au deuxième rang de la section Métropolitaine.



Une défaite difficile pour les Canucks (28-31-9), qui gardaient toujours espoir de se tailler une place pour les séries. La victoire des Blues de St. Louis face aux Islanders de New York place les Canucks à 10 points d'obtenir le dernier rang donnant accès au tournoi printanier.



Ryan Miller a offert une performance époustouflante, malgré la défaite. Il a repoussé 45 tirs dirigés vers lui.



Les Canucks croyaient avoir pris les devants en première période, alors que le tir de Daniel Sedin a ricoché sur le patin de Michael Chaput. Toutefois, après avoir effectué une révision vidéo à la demande de Mike Sullivan, l'arbitre a déclaré qu'il y avait eu interférence sur le gardien Matt Murray.



Miller fait des arrêts spectaculaires en deuxième période. Cependant, Cole a réussi à défier sa garde en toute fin de deuxième tiers avec un tir des poignets de la ligne bleue, alors qu'il avait la vue obstruée.



Les Canucks ont été privés d'un second but en début de troisième période. Les arbitres ont décrété que le bâton de Sven Baertschi avait dépassé la hauteur permise.



Matt Murray a permis aux Penguins de conserver leur avance d'un but en troisième période, frustrant au passage Henrik Sedin.