Les Penguins défilent (encore) dans les rues de Pittsburgh (vidéo)

PITTSBURGH - Environ 500 000 personnes ont célébré, pour la deuxième année de suite, le triomphe des Penguins à Pittsburgh

Les Penguins ont remporté le cinquième titre de leur histoire, et un deuxième d'affilée, grâce à une victoire de 2-0 contre les Predators de Nashville lors du sixième match de la finale dimanche dernier.

Du coup, les Penguins devenaient la première équipe depuis les Red Wings de Detroit, en 1998, à gagner la coupe Stanley lors de deux années consécutives, et la première à réaliser l'exploit depuis l'entrée en vigueur du plafond salarial, en 2005.

Les joueurs ont fait ça en grand...

Quand on pleure de joie...

When you are so excited, you can't help but cry... pic.twitter.com/RgCVd4VSOf