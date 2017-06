Les Penguins embauchent Mike Buckley à titre d'entraîneur des gardiens

PITTSBURGH - L'entraîneur des gardiens des Penguins de Pittsburgh, Mike Bales, a quitté son poste afin d'occuper les mêmes fonctions avec les Hurricanes de la Caroline.

Les Penguins ont donc procédé à l'embauche de Mike Buckley pour combler le vide laissé par Bales, samedi.



Bales avait passé les quatre dernières années en tant qu'entraîneur des gardiens des Penguins, conseillant Matt Murray et Marc-André Fleury.

Fleury, le gardien ayant le plus de victoires de l'histoire de l'équipe, devrait cependant changer d'adresse cet été.



Buckley était quant à lui entraîneur du développement des gardiens pour la formation de Pittsburgh depuis quatre ans. Il a beaucoup travaillé avec Murray, qui a aidé les Penguins à remporter la coupe Stanley deux saisons de suite.



Buckley avait auparavant agi à titre d'entraîneur des gardiens de l'Université du New Hampshire, l'Université du Massachusetts et USA Hockey.