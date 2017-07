Les Penguins et Sheary s'entendent pour trois saisons

PITTSBURGH - Les Penguins de Pittsburgh ont consenti un contrat de trois saisons et neuf millions $ US à l'attaquant Conor Sheary.

L'équipe a annoncé la nouvelle dimanche. Sheary était joueur autonome avec compensation.



Sheary a aidé les Penguins à gagner deux coupes Stanley de suite en accumulant 17 points en 45 matchs de séries éliminatoires lors des deux derniers printemps.



Âgé de 25 ans, Sheary a aussi amassé 30 buts et 33 aides en 105 matchs de saison régulière.



La saison dernière, Sheary a inscrit 23 buts et 30 aides en 61 matchs. Ses 53 points l'ont classé quatrième parmi les pointeurs de l'équipe derrière Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Phil Kessel.