Les Penguins lessivent les Sénateurs 7-0 (vidéo)

(98,5 Sports) - Une poussée de quatre buts en première période a pavé la voie à une victoire sans appel de 7-0 des Penguins de Pittsburgh face aux Sénateurs d'Ottawa, dimanche, dans la finale de l'Association de l'Est de la Ligue nationale.

Les Penguins, champions en titre de la coupe Stanley, ont désormais les devants 3-2 dans cette finale et il ne leur manque d'une victoire afin de s'assurer de défendre leur titre. Le sixième match sera disputé, mardi soir, à Kanata.

Things are just going the @penguins' way, so far.

The fourth and final goal of the period. #StanleyCup pic.twitter.com/wieNaQAbnS — NHL (@NHL) May 21, 2017

Sidney Crosby, avec son 7e but des séries, Phil Kessel (7e), Bryan Rust (6e), Olli Maatta (2e), Scott Wilson (2e), Matt Cullen (2e) et Trevor Daley (1er) ont touché la cible pour les vainqueurs.

Crosby, Rust, Kessel et Daley ont ajouté une mention d’aide chacun. Evgeni Malkin et Carter Rowney ont terminé la rencontre avec trois mentions d’aide à leur fiche.

Matt Murray a été intraitable devant le filet des Penguins, repoussant les 21 rondelles dirigées vers lui.

Craig Anderson, qui a été chassé du match, et Mike Condon ont permis 7 buts sur 36 tirs.

Indiscipline

L'indiscipline des Sénateurs n'a pas aidé leur cause. Ils ont offert trois avantages numériques aux Penguins et chaque fois, ces derniers ont réussi à les faire payer.



Guy Boucher s'est même permis de jouer à la chaise musicale avec ses gardiens. Anderson, qui fêtait son 36e anniversaire de naissance, a amorcé la partie et il a alloué trois buts sur neuf lancers en première période. Il a cédé sa place à Mike Condon, qui s'est installé entre les poteaux pendant seulement 88 secondes. Anderson est revenu devant le filet et il a concédé un quatrième but aux Penguins avant d'être retourné au banc. Condon a pris le relais jusqu'à la fin de la rencontre.



Anderson a terminé le match avec 10 arrêts tandis que Condon a stoppé 19 tirs.



Les choses se sont assombries rapidement pour les visiteurs lors du premier vingt. Après avoir marqué un premier but en séries éliminatoires lors du dernier match, Maatta a frappé de nouveau en trompant la vigilance d'Anderson grâce à un puissant tir sur réception.



Les Penguins ont doublé leur avance quelques minutes plus tard, lors d'une supériorité numérique. Crosby a fait dévier un tir de la pointe de Daley et la rondelle a touché le bras droit du gardien des Sénateurs avant de traverser la ligne rouge. Le duo composé de Bonino et Rowney a ensuite fait des siennes, mettant la table pour les réussites de Rust et Wilson.



L'équipe de Mike Sullivan a refait connaissance avec Condon en début de deuxième période, mais l'ancien des Penguins n'allait certainement pas obtenir la clémence de ses anciens coéquipiers. À peine sorti du banc des joueurs, Cullen a inscrit le cinquième but des siens à 1:54.

