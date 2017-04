Les Penguins mènent la série 3-0 (vidéo)

COLUMBUS, Ohio - Jake Guentzel a réussi un tour du chapeau, incluant le but de la victoire à 13:10 de la période de prolongation, pour propulser les Penguins de Pittsburgh vers une victoire de 5-4 face aux Blue Jackets de Columbus, dimanche.

Les Penguins prennent ainsi les devants 3-0 dans cette série de première ronde.



Bryan Rust a pour sa part inscrit deux buts pour la troupe de Mike Sullivan et Marc-André Fleury s'est ressaisi, après avoir connu une première période plus difficile, pour repousser 33 rondelles dans la victoire.



Cam Atkinson, à deux reprises, Zach Werenski et Brandon Dubinsky ont répliqué du côté des Blue Jackets. Sergei Bobrovsky a effectué 42 arrêts.



Les champions en titre de la coupe Stanley tenteront de balayer la série à Columbus, mardi soir.



Après avoir marqué seulement deux buts lors des deux premières rencontres de la série, les Blue Jackets ont marqué trois buts en seulement six minutes de jeu en première période.



Les Penguins ont cependant repris du poil de la bête et ils ont appliqué beaucoup de pression sur leurs adversaires, au deuxième tiers, pour égaler la marque (3-3).



À 5:21, Rust a marqué son deuxième but des séries lorsqu'il a fait dévier le tir de Brian Dumoulin entre les jambières de Bobrovsky. Il a ensuite profité de l'absence de Werenski, qui a retraité au vestiaire après avoir reçu une rondelle en plein visage, pour rediriger le tir d'Evgeni Malkin et égaler la marque à 13:25. Le jeune défenseur des Blue Jackets est revenu au jeu en troisième période avec une visière complète et une coupure prononcée sous son oeil droit aux teintes bleutées.



Les deux équipes ont enfilé des buts tour à tour au dernier vingt avant que Guentzel ne déjoue Bobrovsky pour inscrire le but gagnant.



Guentzel a profité de l'indiscipline de Dubinsky pour inscrire son deuxième but de la rencontre à 11:48 de la troisième période pour donner les devants 4-3 aux Penguins.



Dubinsky a pris sa revanche par la suite, inscrivant le but égalisateur, alors qu'il ne restait que 4:49 à disputer à la rencontre.



Un peu plus tôt dans la partie, le centre des Blue Jackets avait permis à Atkinson d'ouvrir la marque rapidement en première période.



Les Penguins ont répliqué trois minutes plus tard. Guentzel a utilisé la jambière de Bobrovsky pour battre le gardien d'un angle restreint.



Atkinson a marqué son deuxième but à 5:02 de la première période lorsqu'il a battu Fleury d'un tir du revers. Soixante-huit secondes plus tard, durant un avantage numérique, un tir des poignets de Werenski du haut du cercle droit a frappé la barre horizontale avant de donner les devants 3-1 aux Blue Jackets.