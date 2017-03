Les Penguins obtiennent le défenseur Frankie Corrado des Maple Leafs

PITTSBURGH - Les Penguins de Pittsburgh ont fait l'acquisition du défenseur Frankie Corrado des Maple Leafs de Toronto.

Quelques minutes après avoir mis la main sur le défenseur Mark Streit, les Penguins ont ajouté encore plus de profondeur à leur brigade défensive en obtenant Corrado en retour des attaquants Eric Fehr et Steve Oleksy et d'un choix de quatrième tour en 2017.



Âgé de 23 ans, Corrado a disputé seulement deux matchs avec les Maple Leafs cette saison.



Pour leur part, Fehr a récolté six buts et 11 aides en 52 matchs et Oleksy une aide en 11 sorties avec les Penguins.



Les Penguins cherchaient des renforts à la ligne bleue puisque Trevor Daley et Olli Maatta sont blessés. Ils avaient acquis Ron Hainsey, la semaine dernière.