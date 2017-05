Les Penguins s'en remettront-ils? (vidéo)

OTTAWA - Les Penguins sont-ils arriver au bout de la banquise? Les champions en titre ont-ils encore de l'énergie en banque?

Les Sénateurs d'Ottawa ont pris les devants 2-1 dans la finale de l'Association Est et la série se poursuivra vendredi soir, au domicile des Sénateurs.



«Nous avons joué un bon match, a laissé savoir l'entraîneuir des vainqueurs, Guy Boucher. Nous sommes satisfaits de huit périodes sur neuf dans cette série et nous n'avons pratiquement rien changé dans notre style de jeu. Nous avions l'air vivants ce soir et nous avons beaucoup d'énergie devant nos partisans».

Faits saillants:

Murray en relève pour le match 4?

Marc-André Fleury a alloué quatre buts sur neuf lancers avant de laisser le filet à Matt Murray. Pour ce dernier, il s'agissait d'une première fois entre les poteaux depuis le 6 avril. Il a cédé une fois sur 20 tirs.



L'année dernière, l'entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, n'avait pas hésité à donner un départ à Fleury lors de la finale d'Association Est et Murray avait ensuite retrouvé son filet, menant son équipe à la conquête de la coupe Stanley.



«C'est une nouvelle expérience, une nouvelle année et un nouveau défi. Je n'ai même pas pensé à qui sera notre gardien partant au prochain affrontement, a fait savoir Sullivan. Nous sommes encore en train de digérer la défaite et nous allons dormir sur la situation avant de prendre une décision.»