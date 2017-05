Les Penguins savent aussi passer en mode défensif

PITTSBURGH - Le printemps dernier, les Penguins de Pittsburgh ont dominé leurs rivaux en tirant à répétition et en mettant constamment de la pression à l'attaque, en route vers leur quatrième Coup Stanley.

Un an plus tard, l'histoire est différente.



Mercredi, le groupe a passé la majorité du match dans sa zone avant de s'imposer à l'arraché, 3-2 contre Washington. Les Penguins ont bloqué 24 tirs dans un gain qui les a placés en avance 3-1 face aux Capitals, au deuxième tour dans l'Est.



Sidney Crosby n'était pas sur la glace, récupérant d'une commotion cérébrale.



«Nous gagnons des matches de différentes façons, dit l'entraîneur Mike Sullivan. Parfois c'est en bloquant des tirs et en écoulant des punitions. D'autres fois, ça se joue en contre-attaque ou en avantage numérique.»



Le match numéro quatre a offert un peu de tout. Les Caps ont été 0 en 4 avec l'avantage d'un homme. Les Penguins ont pris les devants 1-0 sur une échappée de Patric Hornqvist, rendue possible par une superbe passe d'Olli Maatta. Le deuxième but est venu d'un revirement après lequel Jake Guentzel a fait une passe qui a dévié sur le patin de Dmitry Orlov. Le troisième: une frappe fulgurante de Justin Schultz, en supériorité numérique.



Marc-André Fleury s'est distingué à nouveau, recevant un fier coup de main dans un troisième tiers où les Capitals ont été limités à huit tirs.



Résultat, les Penguins sont à une victoire d'éliminer les gagnants du trophée des Présidents pour la deuxième année de suite.



Crosby est à l'écart pour un temps indéfini, ayant subi une commotion cérébrale lorsque frappé à la tête par Matt Niskanen, dans le match numéro trois. Le capitaine a patiné avec quelques coéquipiers, jeudi, mais Sullivan n'a pas donné d'échéancier quant à son retour au jeu.



Le cinquième match aura lieu samedi à Washington, à compter de 19h15.



«Il est en processus de récupération et nous allons nous en tenir à ça, a dit Sullivan. C'est un processus qui se vit au jour le jour.»



Les Penguins ont mené la LNH avec 282 buts en saison régulière. Ils ont fière allure jusqu'ici en séries, incluant la série gagnée en cinq matches contre Columbus. Ils ont inscrit en moyenne 3,9 buts par rencontre mais il ne faut pas négligler le brio de Fleury, auteur de 36 arrêts mercredi.



«C'était un match éprouvant, a dit le gardien québécois. Les Capitals sont intenses et ils ont beaucoup de talent, mais nos gars ont été solides pendant tout le match.»