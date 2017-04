Les Penguins tiennent le coup contre les Hurricanes

PITTSBURGH - Jake Guentzel et Conor Sheary ont marqué en avantage numérique et les Penguins de Pittsburgh ont résisté à une tentative de remontée des Hurricanes de la Caroline pour gagner 3-2, dimanche.

Scott Wilson a été l'autre buteur des Penguins, qui ont grimpé au deuxième rang de la section Métropolitaine avec une semaine d'activités à jouer en saison régulière. Matt Murray a terminé le duel avec 33 arrêts.



Jeff Skinner a enfilé l'aiguille pour une 33e fois cette saison et Justin Faulk a ajouté un but pour les Hurricanes.



Eddie Lack a stoppé 23 rondelles devant le filet des Hurricanes, à son premier départ depuis qu'il avait été transporté à l'hôpital en raison d'une blessure au cou lors d'une défaite contre les Red Wings de Detroit.



Cette défaite a porté un dur coup aux espoirs des Hurricanes de participer aux séries pour une première fois en huit ans. Ils accusent sept points de retard derrière les Sénateurs d'Ottawa et les Maple Leafs de Toronto pour l'obtention du huitième rang de l'Association Est.