Les Predators blanchissent le Wild (vidéo)

NASHVILLE - Filip Forsberg et Kevin Fiala ont tour à tour marqué en 10 secondes, au deuxième vingt, et les Predators de Nashville ont blanchi le Wild du Minnesota 3-0, samedi après-midi.

Pekka Rinne a réalisé 31 arrêts pour enregistrer un troisième blanchissage cette saison pour les Predators, qui ont mis fin à une série de deux revers. Les Predators se retrouvent maintenant à égalité avec les Blues de St. Louis, avec 91 points. Les deux équipes croiseront le fer dimanche.

Le Wild a perdu pour une cinquième fois en six parties et l'équipe a mis fin au mois de mars avec une fiche de 4-10-2. L'entraîneur-chef Bruce Boudreau a appelé un temps d'arrêt alors qu'il restait 2:43 à jouer en deuxième période et c'est à ce moment que les Predators ont pris les devants.



Forsberg a inscrit son 31e but de la saison en faisant dévier un lancer seulement quatre secondes après la fin du temps d'arrêt. Fiala a ensuite trompé la vigilance d'Alex Stalock grâce à un tir des poignets précis. P.K. Subban a scellé l'issue de la rencontre dans un filet désert.