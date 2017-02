Les Predators blanchissent les Oilers 2-0

NASHVILLE - Pekka Rinne a réalisé 31 arrêts pour le 42e blanchissage de sa carrière, et il a guidé les Predators de Nashville vers une victoire de 2-0 contre les Oilers d'Edmonton jeudi soir.

Rinne a récolté un deuxième blanchissage cette saison et mérité une huitième victoire d'affilée contre les Oilers — dont trois par jeu blanc.



Tôt en deuxième période, Rinne a empêché les Oilers d'ouvrir la marque en réalisant trois arrêts successifs contre Oscar Klefbom, dont les deux derniers à la suite de tirs à bout portant.



Rinne s'est également distingué dès la 29e seconde de jeu de la troisième période en bloquant un tir de Ryan Nugent-Hopkins lors d'une échappée.



Viktor Arvidsson et Ryan Johansen ont marqué les buts des vainqueurs, en plus d'obtenir une mention d'aide chacun.



Arvidsson a inscrit le premier but du match à 1:26 de la période médiane. Il a transporté la rondelle et a décoché un tir du cercle droit de mise en jeu qui a battu Cam Talbot du côté rapproché, au-dessus de sa mitaine.



Johansen a doublé l'avance pendant la dernière minute de jeu du deuxième vingt après un beau jeu de Filip Forsberg.



Les Predators ont signé une deuxième victoire en trois sorties.



Dans la défaite, une deuxième consécutive pour les hommes de Todd McLellan, Cam Talbot a repoussé 25 rondelles.