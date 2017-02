Les Predators complètent la remontée face aux Stars

NASHVILLE - Filip Forsberg a marqué en désavantage numérique, à 6:02 de la troisième période, et les Predators de Nashville sont venus de l'arrière pour vaincre les Stars de Dallas 5-3, dimanche.

Roman Josi a enfilé l'aiguille à deux reprises, Calle Jarnkrok a créé l'égalité en début de troisième période et Mike Fisher a ajouté un but dans un filet désert. James Neal et P.K. Subban ont tous les deux obtenu deux mentions d'assistance pour les Predators, qui ont effacé un retard de 3-0.



Les Predators, qui ont mis fin à une séquence de deux revers, s'étaient inclinés de façon gênante au compte de 7-4 contre les Panthers de la Floride, samedi.



Jamie Benn a amassé un but et une mention d'aide, Patrick Sharp et Devin Shore ont touché la cible et Tyler Seguin s'est fait complice des trois buts des Stars. La troupe de Lindy Ruff a perdu cinq de ses six dernières parties.