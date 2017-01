Les Predators effacent un recul de deux buts et battent l'Avalanche 3-2

DENVER - Filip Forsberg a touché la cible avec 11:54 à jouer à la troisième période, Cody McLeod a marqué un but et jeté les gants contre son ancienne équipe et les Predators de Nashville sont venus de l'arrière pour vaincre l'Avalanche du Colorado 3-2 samedi après-midi.

Forsberg s'est emparé de la rondelle après que Ryan Johansen eut remporté une mise en jeu à la gauche de Semyon Varlamov et a battu le gardien à l'aide d'un tir des poignets du côté rapproché.



Mike Fisher avait permis aux Predators de créer l'égalité environ trois minutes plus tôt, lors d'une échappée.



Gabriel Landerskog et François Beauchemin ont marqué les buts de l'Avalanche, qui a perdu 12 de ses 13 dernières sorties devant ses partisans.



McLeod, qui a fait l'objet d'une vidéo-hommage pendant la première période, a connu des débuts hors de l'ordinaire avec sa nouvelle équipe, 24 heures après l'échange qui l'a expédié aux Predators vendredi.



Il s'est battu contre Jarome Iginla au tout début de la deuxième période, avant de marquer le premier but des siens, son deuxième de la saison, à 7:52 de la période médiane.