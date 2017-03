Les Predators mettent fin à une série de quatre revers

SAN JOSE, Calif. - James Neal a inscrit le but vainqueur à mi-chemin en deuxième période et les Predators de Nashville ont mis fin à une séquence de quatre revers en défaisant les Sharks de San Jose 3-1, samedi.

Après avoir amorcé leur périple en Californie avec une défaite en tirs de barrage contre les Ducks d'Anaheim et une défaite en prolongation aux mains des Kings de Los Angeles, les Predators retourneront à domicile avec le sourire.



Ryan Johansen et Viktor Arvidsson, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour les Predators. Juuse Saros a repoussé 25 rondelles dans la victoire.



Paul Martin a été l'unique buteur des Sharks, qui n'ont perdu que pour une deuxième fois en sept parties.



Les Sharks détiennent toujours sept points d'avance sur les Ducks au premier rang de la section Pacifique et ils ont un match de plus à disputer. Martin Jones a effectué 22 arrêts.