Les Predators offrent un contrat de trois ans à l'attaquant Austin Watson

NASHVILLE - Les Predators de Nashville ont mis sous contrat l'attaquant Austin Watson, lui offrant une entente de trois ans d'une valeur de 3,3 millions $ US jusqu'à la fin de la saison 2019-20.

Watson touchera 1 million $ cette saison, 1,1 million $ en 2018-19 et 1,2 million $ à la dernière année.



L'attaquant de 25 ans vient de connaître sa meilleure saison avec les Predators. Il a enregistré un sommet personnel de cinq buts et sept passes en 77 matchs la saison dernière. Il a également ajouté quatre buts et neuf points en 22 matchs éliminatoires, aidant l'équipe à se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley.



Sélectionné au 18e rang au repêchage de 2010, Watson avait obtenu trois buts et 10 points en 57 matchs pendant la saison 2015-16.



Le joueur de centre Ryan Johansen demeure le seul joueur autonome avec compensation des Predators toujours sans contrat.