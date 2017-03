Les Predators veulent offrir à P.K. ce que le Canadien a procuré à Weber en janvier

(98,5 Sports) - En janvier dernier, Shea Weber marquait à son retour dans une cause victorieuse à Nashville. Ce soir, parions que P.K. Subban sera d'attaque pour imiter son adversaire et qu'il voudra en mettre plein la vue à ses anciens partisans et patrons.

Les Canadiens (35-21-8) disputent ce soir la victoire aux Predators (32-22-9) sur les ondes de Cogeco Media à 19h, avec l'émission d'avant-match.

Le 3 janvier dernier, le Tricolore célébrait l'arrivée du Nouvel an avec un gain de 2-1 au domicile des Preds. Alors que Carey Price effectuait 22 arrêts, ses coéquipiers bombardaient Pekka Rinne avec 43 tirs.

Max Pacioretty avait marqué le but vainqueur à 30 secondes de la fin de la période de prolongation.

Malheureusement pour Subban, il soignait une blessure lors de la visite de son ancien club.

Le joueur le plus dangereux sur la glace ce soir pourrait bien être l'attaquant des Preds, Filip Forsberg.

Auteur de 49 points jusqu'à maintenant cette saison, il est devenu le premier joueur de l'histoire de cette équipe a récemment amassé huit buts dans une période de quatre matchs.