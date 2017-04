Les Rangers battent les Canadiens 2-1 et nivelle la série

L'attaquant des Rangers Rick Nash a marqué le but victorieux, en deuxième période, mardi soir./Photo: AP, Frank Franklin II

(98,5 Sports) - Les Rangers de New York ont créé l'égalité dans leur série quart de finale de l'Association de l'Est grâce à une victoire par le score de 2-1 contre le Canadien de Montréal mardi soir au Madison Square Garden.

Un but de Rick Nash, son deuxième des séries, pendant la cinquième minute de jeu de la période médiane, a fait la différence en faveur de la troupe d'Alain Vigneault.

Jesper Fast, à 11:39 du premier vingt, et Torrey Mitchell pour le Canadien, environ sept minutes plus tard, avaient auparavant chacun inscrit leur premier but des séries.

Plusieurs fois critiqués pour leur inefficacité devant leurs partisans, surtout à la suite d'une performance peu inspirée dimanche, les Rangers ont été incisifs, particulièrement à compter de la deuxième période, et ont donné du fil à retordre à la brigade défensive montréalaise.

Carey Price a fait face à 32 tirs alors que le Canadien, particulièrement mauvais en deuxième période, a été limité à 24 lancers sur Henrik Lundqvist, dont 12 pendant les 20 premières minutes.

La série se transporte donc à Montréal pour la présentation du cinquième match, jeudi soir. Le sixième rendez-vous aura lieu samedi, à une heure à être déterminée, au Madison Square Garden.

La description du match en direct

Première période

Le trio de Tomas Plekanec, complété par Paul Byron et Brendan Gallagher, est sur la glace pour la première mise en jeu du match. Il fait face à celui du joueur de centre Kevin Hayes.

Quelques bons tirs de part et d'autre au cours des trois premières minutes.

Price effectue notamment un excellent arrêt sur le tir de Marc Staal, à 2:25.

À la suite d'un double échec du défenseur Jeff Petry, J.T. Miller retourne péniblement au banc des siens. Plus de peur que de mal, semble-t-il.

Paul Byron fait une belle passe à Plekanec, qui prend un tir sur Lundqvist. Ce dernier stoppe le lancer en se jetant sur la glace.

À la 11e minute de jeu, Andrew Shaw s'échappe seul avec le disque, mais le gardien des Rangers parvient à bloquer son tir avec sa mitaine.

En raison d'une erreur d'Andrei Morkov dans le fond de son territoire, Jesper Fast (1er) reçoit le disque tout juste dans l'enclave. L'attaquant réussit à glisser la rondelle derrière Carey Price. Canadiens 0 - Rangers 1.

Andrew Shaw est puni pour avoir fait trébucher Dan Girardi, à 13:25.

Rick Nash entre en collision avec Carey Price, avec un peu moins de 6 minutes à jouer. Le gros attaquant des Rangers est chassé pour obstruction. Il arrivait avec passablement de vitesse...

Dans la zone des Rangers, Alexander Radulov est chassé pour avoir passé son bâton au visage de Marc Staal, à 15:59.

Torrey Mitchell rate une belle occasion quand il se retrouve seul avec le disque face à Lundqvist. L'attaquant du Tricolore n'a jamais réussi à contrôler la rondelle.

Radulov travaille bien le long de la bande et parvient à soutirer le disque à un joueur des Rangers. Le Russe donne ensuite le disque à Torrey Mitchell qui entre dans le territoire avec Shea Weber, qui s'est porté à l'attaque. À la suite d'un bel échange entre les deux joueurs qui mystifient le défenseur des Rangers, Mitchell inscrit facilement son premier filet des séries éliminatoires, à 18:37. Canadiens 1 - Rangers 1.

Tirs au but:

Canadiens: 12 - 0 - 0: 12

Rangers: 10 - 0 - 0: 10

Deuxième période

Rick Nash (2e), qui était posté tout près de Carey Price, reçoit une belle passe de Ryan McDonagh de la ligne bleue. Nash s'avance devant le filet et glisse la rondelle entre les jambières du gardien, à 4:28. Canadiens 1 - Rangers 2.

Après dix minutes de jeu en deuxième période, les Canadiens peinent à prendre le contrôle de la partie. Les Rangers sont très dynamiques.

À la 13e minute de jeu, les joueurs d'Alain Vigneault bourdonnent dans le territoire montréalais. Les Rangers ont dix tirs au but depuis le début du deuxième tiers.

Les Canadiens ne remportent pas beaucoup de batailles à un contre un. Les Rangers jouent avec intensité.

À la fin de la période, les Rangers jouent avec un homme en moins (Derek Stepan pour avoir accroché Max Pacioretty), mais les Canadiens seront incapables d'en profiter.

Tirs au but:

Canadiens: 12 - 6 - 0: 18

Rangers: 10 - 12 - 0: 22

Troisième période

Au cours des deux premières minutes, les Canadiens ont quelques occasions de marquer.

Radulov travaille avec acharnement dans le territoire des Rangers. Il fait d'ailleurs une belle passe à Arturri Lehkonen qui prend un excellent tir sur réception. Chancelant, Lundqvist parvient quand même a stoppé le lancer.

Les Rangers ratent une belle occasion de marquer quand ils obtiennent un trois-contre-un. Le défenseur des Canadiens a fait dévier une passe de Mats Zuccarello.

Gallagher se démène afin de glisser la rondelle derrière le gardien des Rangers, mais celui-ci est solide.

Devant le filet, le défenseur Brendan Smith reçoit un coup de bâton à la main de la part d'Alexander Radulov. Malgré le fait que le geste semble inoffensif, le joueur des Rangers se dirige au banc des siens en grimaçant.

Avec huit minutes à jouer, le trio de Danault joue bien dans la zone des Rangers, mais les chances de marquer sont néanmoins limitées.

Le capitaine des Rangers, Ryan McDonagh, connaît un fort match. En cette fin de partie, il continue de jouer avec beaucoup d'ardeur.

Avec 5 minutes à jouer dans le match, les Canadiens semblent à court d'idées pour inscrire un second but. Les Rangers bloquent pratiquement toutes leurs tentatives.

J.T. Miller se retrouve seul devant Carey Price: son tir haut est bloqué par l'épaule de Price.

Un autre dégagement refusé au Tricolore, à 17:32.

Un lancer frappé de Shea Weber touche le poteau, à 18:35. Les joueurs des Canadiens ne pourront profiter du rebond.

Les joueurs des Canadiens, qui jouent maintenant avec un filet désert, s'échangent bien la rondelle dans le territoire des Rangers. Henrik Lundqvist bloque quelques tirs en provenance de l'enclave.

Il reste moins d'une minute au match: Plekanec, Pacioretty, Galchenyuk et Radulov sont les attaquants.

Bel effort des Canadiens, mais il est trop tard. Les Rangers l'emportent chez eux.

Tirs au but:

Canadiens: 12 - 6 - 6: 18

Rangers: 10 - 12 - 10: 22

(Avec La Presse canadienne)