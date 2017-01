Les Rangers battent les Maple Leafs 5-2

TORONTO - Les Maple Leafs se sont butés à Michael Grabner et aux Rangers de New York, jeudi, encaissant un revers de 5-2.

Grabner a inscrit deux buts, dont un dans un filet désert, et il a aidé les Rangers à mettre fin à une série de trois revers. Pour leur part, les Maple Leafs connaissaient une série de trois victoires et avaient récolté 21 points sur une possibilité de 26 à leurs 13 parties précédentes (10-2-1).



Pavel Buchnevich, Brady Skjei et J.T. Miller ont aussi marqué pour les Rangers. Henrik Lundqvist a effectué 23 arrêts après une série de mauvaises performances.



Tyler Bozak et Zach Hyman ont généré l'offensive des Maple Leafs. Frederik Andersen a accordé quatre buts sur 40 tirs.



Les Maple Leafs étaient privés de leur défenseur no 1 Morgan Rielly, qui ratait un premier match en raison d'une blessure en quatre ans de carrière. Rielly s'est blessé au bas du corps mardi, face aux Sabres de Buffalo.