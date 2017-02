Les Rangers continuent sur leur lancée

NEW YORK - J.T. Miller a marqué deux buts et les Rangers de New York sont venus de l'arrière pour prendre la mesure des Predators de Nashville par la marque de 4-3 jeudi soir.

Les hommes d'Alain Vigneault ont mérité une quatrième victoire d'affilée.



Après avoir réalisé 43 arrêts mardi soir contre les Ducks d'Anaheim, le gardien Henrik Lundqvist a stoppé 34 tirs et il affiche un dossier de sept gains et un revers à ses huit dernières sorties.



Il ne lui manque qu'un seul gain pour atteindre le plateau des 400 en carrière.



Michael Grabner et Chris Kreider ont réussi les autres filets des Rangers, qui ont dû effacer un recul de 0-2 pour l'emporter. Kevin Hayes a ajouté trois mentions d'aide.



Cody McLeon, Calle Jarnkrok et Roman Josi ont déjoué Lundqvist tandis que P.K. Subban a obtenu deux mentions d'aide.



Pour l'ancien défenseur du Canadien, il s'agissait d'un premier match d'au moins deux points depuis le 21 novembre.



Le gardien Juuse Saros a bloqué 26 tirs pour les Predators.