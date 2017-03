Les Rangers en panne, mais en séries (vidéo)

SAN JOSE, Calif. - Brent Burns a fait bouger les cordages lors d'un avantage numérique en prolongation et les Sharks de San Jose sont venus de l'arrière pour battre les Rangers de New York 5-4, mardi soir.

Les Sharks sont assurés d'une place en séries en raison de la défaite des Kings contre les Oilers d'Edmonton. Les hommes de Peter DeBoer ont également mis fin à une séquence de six revers.



Chris Tierney a créé l'égalité grâce à son deuxième but du match alors qu'il ne restait que 2:15 à jouer en troisième période. Les Sharks avaient laissé filer une avance de 3-1. Jannik Hansen a marqué un premier but depuis qu'il s'est joint aux Sharks et Melker Karlsson a enfilé l'aiguille en désavantage numérique.



Les Rangers ont aussi obtenu leur laissez-passer pour les séries pour une septième année de suite. Ils ont cependant perdu quatre de leurs cinq dernières parties. J.T. Miller a inscrit deux buts, Derek Stepan et Jesper Fast ont également noirci la feuille de pointage.



Martin Jones a bloqué 24 lancers devant la cage des Sharks tandis que Henrik Lundqvist a stoppé 30 rondelles devant le filet des Rangers.