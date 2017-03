Les Rangers l'emportent 3-2 face au Wild

Jim Mone / The Associated Press

ST. PAUL, Minn. - Oscar Lindberg a récolté un but et une mention d'aide, Antti Raanta a effectué 25 arrêts et les Rangers de New York ont battu le Wild du Minnesota 3-2, samedi soir.

Brady Skjei et Jimmy Vesey ont marqué les deux autres buts des Rangers, qui affichent un dossier de 7-1 lors de leurs huit derniers matchs à l'étranger. Ils ont signé 26 victoires lorsqu'ils ne sont pas à domicile, un sommet dans la LNH.



Eric Staal et Matt Dumba ont répliqué du côté du Wild, qui a perdu sept de ses neuf derniers matchs. Devan Dubnyk a repoussé 27 rondelles.