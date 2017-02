Les Rangers l'emportent 4-3 face aux Devils

NEWARK, N.J. - Mika Zibanejad a inscrit le but victorieux à 1:16 du début de la période de prolongation et les Rangers de New York ont vaincu les Devils du New Jersey 4-3, samedi.

Chris Kreider, Oscar Lindberg et Adam Clendening ont aussi touché la cible pour les Rangers. Antti Raanta a effectué 36 arrêts, dont un spectaculaire aux dépends de Kyle Palmieri en prolongation.



Zibanejad a mis fin a une séquence de 16 matchs sans but lorsqu'il a reçu une longue passe de Brady Skjei pour ensuite déjouer Cory Schneider entre les jambières.



Les Rangers ont remporté les trois affrontements entre les deux équipes cette saison.



Palmieri, deux fois, et Adam Henrique ont été les buteurs du côté des Devils. Schneider a bloqué 26 tirs pour les siens, qui ont une seule victoire à leurs cinq dernières rencontres (1-3-1).