Les Rangers l'emportent avec le Canadien en tête (vidéo)

NEW YORK - Jimmy Vesey a marqué le but vainqueur en troisième période et les Rangers de New York ont conclu leur saison en l'emportant 3-2 face aux Penguins de Pittsburgh, dimanche soir.

Ryan McDonagh a récolté un but et une mention d'aide, Derek Stepan a marqué et Mika Zibanejad a aidé ses coéquipiers à deux reprises pour les Rangers, qui affronteront l'équipe championne de la section Atlantique, le Canadien de Montréal, lors de la première ronde des séries éliminatoires. Magnus Hellberg a effectué 22 arrêts.



Nick Bonino et Carter Rowney ont tous les deux répliqué pour les Penguins, qui affronteront leurs rivaux de la section Métropolitaine, les Blue Jackets de Columbus en séries où ils tenteront de défendre leur titre. Tristan Jarry, qui disputait son premier match dans la LNH, a repoussé 22 des 25 tirs dirigés vers lui.



Alors que le match était égal 2-2, Vesey a inscrit son 16e but de la saison sur un tir du revers à 7:23 de la troisième période pour permettre aux Rangers de terminer la saison régulière sur une note positive.