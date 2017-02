Les Rangers paient le gros prix pour Brendan Smith

DETROIT - Les Red Wings de Detroit ont envoyé le défenseur Brendan Smith aux Rangers de New York, mardi, obtenant en retour un choix de deuxième tour en 2018 et un choix de troisième ronde cette année.

Le directeur général Ken Holland pourrait aussi chercher preneur pour Thomas Vanek, Steve Ott et Drew Miller car les Red Wings, derniers dans l'Est, sont en voie de rater les séries pour la première fois depuis 1990. Les contrats de ces trois joueurs arrivent à échéance.



Les Wings auront 10 choix lors du repêchage de 2017 qui se tiendra à Chicago, les 23 et 24 juin.



Detroit a misé sur Smith au premier tour en 2007. En 291 matches dans la LNH, il a récolté 15 buts et 67 points, incluant deux filets et trois passes cette saison.



À New York, il va retrouver deux coéquipiers du temps des Badgers de l'Université du Wisconsin, Ryan McDonagh et Derek Stepan.