Les Rangers seront des séries éliminatoires

NEW YORK - Oscar Lindberg et Chris Kreider ont marqué à 2:09 d'écart en troisième période et ont permis aux Rangers de New York de tenir le coup et de l'emporter 4-3 face aux Flyers de Philadelphie, dimanche soir.

Il s'agissait d'une première victoire à domicile en six semaines pour les Rangers.



Mika Zibanejad et Brendan Smith ont donné les devants en première période et Henrik Lundqvist a bloqué 20 tirs pour aider les Blue Shirts à l'emporter devant leurs partisans pour la première fois depuis le 19 février dernier.



Les Rangers sont quatrièmes dans la section Métropolitaine et sont assurés d'une place en séries. Ils demeurent six points derrière les Blue Jackets, qui occupent le troisième rang de la Métropolitaine.



Valtteri Filppula a marqué à deux reprises et Brayden Schenn a ajouté un but pour les Flyers. Anthony Stolarz a terminé la rencontre avec 20 arrêts.