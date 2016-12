Les Rangers viennent de l'arrière pour battre les Sénateurs

NEW YORK ? Le défenseur Nick Holden a donné les devants aux siens avec moins de sept minutes d'écoulées en troisième période pour mener les Rangers de New York vers une victoire de 4-3 face aux Sénateurs d'Ottawa, jeudi.

Holden a inscrit son septième but de la saison en soulevant la rondelle derrière Mike Condon à la toute fin d'un avantage numérique.



Derek Stepan a obtenu deux buts et le défenseur Ryan McDonagh a récolté trois aides pour les Rangers qui ont surmonté un déficit de 3-1 et ont mis un terme à une séquence de deux revers.



Antti Raanta, qui a accordé deux buts sur les deux premiers tirs dirigés vers lui, a effectué 33 arrêts et a remporté la victoire.



Raanta a amorcé le match en remplacement de Lundqvist, aux prises avec un virus.