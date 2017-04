Les Rangers arrachent le premier match à Montréal (vidéo)

(98,5 Sports) - On s'attendait à un duel de gardiens entre Carey Price et Henrik Lundqvist dans la série de premier tour éliminatoire entre le Canadien de Montréal et les Rangers de New York. Et c'est ce qui est arrivé lors du premier match, mercredi, au Centre Bell. Malheureusement pour les partisans du Tricolore, en faveur de l'équipe new-yorkaise.

Un but de Tanner Glass en première période aura été suffisant aux Rangers qui ont vaincu le Canadien 2-0. Michael Grabner a complété dans un filet désert avec 70 secondes à faire au match.

Les deux équipes ont dirigé 31 tirs vers le gardien adverse, mais s'est Lundqvist qui a inscrit le blanchissage.

À bien des égards, cette série de premier tour est percue comme celle de la revanche de la finale de l'Association de l'Est de 2014, quand les Rangers avaient battu le Canadien après que le gardien Carey Price ait été blessé par Chris Kreider.

Le Tricolore a remporté ses trois matchs cette saison face à la formation new-yorkaise ce qui ne veut plus rien dire, comme les Rangers l'ont démontré mercredi soir.

La cérémonie d'avant-match a été ponctuée d'une vidéo sur grand écran, de tambours, de la présence du flambeau porteur de la flamme et de l'interprétation de l'hymne national américain par Sara Diamond et celui du Canada par Ginette Reno

Le film de la rencontre

Les premières minutes sont disputées à vive allure et les joueurs des deux équipes distribuent allégrement les solides mises en échec, notamment Jordie Benn qui fait comprendre à tout le monde qu'il est rétabli.

Dwight King obtient la première chance du Canadien. Son tir donne du mal à Henrik Lundqvist et ce dernier peine à contrôler le retour.

Brendan Gallagher écope de la première pénalité de la rencontre pour avoir fait trébucher Marc Staal, mais les Rangers ne sont nullement menaçants à cinq contre quatre, notamment en raison du bon travail de Paul Byron et de Steve Ott.

Le Canadien domine 8-2 pour les tirs au but à mi-chemin de la période, mais ce sont les Rangers qui prennent les devants. Tomas Plekanec remporte une mise en jeu dans le cercle d'engagement gauche, mais Tanner Glass balaie la rondelle libre d'un tir du revers qui surprend Price dans le haut du filet: 1-0 Rangers.

This Tanner Glass ? has the #Blueshirts up 1-0 in Montreal!! pic.twitter.com/FzwlCzLVYm — New York Rangers (@NYRangers) April 12, 2017

Quelques minutes plus tard, Max Pacioretty valse dans la bande à la suite d'un bon coup d'épaule de Dan Girardi. Le capitaine se relève, il fonce sur Girardi dans le fond de la zone des Rangers... et c'est encore Pacioretty qui se fait bousculer après l'impact.

Le Canadien se relance à l'attaque et la rondelle fait rapidement le tour du filet de Lundqvist.

Ryan McDonagh écope d'une pénalité pour obstruction aux dépens de Pacioretty en fin de période. Le Canadien ne s'inscrit pas à la marque, mais les Rangers (Brendan Smith, bâton élevé) écopent d'une autre pénalité. Là encore, le Tricolore n'en profite pas et la période se termine ainsi.

La première sérieuse menace de la deuxième période survient quand Rick Nash alimente Mika Zibanejad qui se présente sur le flanc droit face à Price. Son tir passe tout juste au-dessus du filet.

Bel arrêt de Price face à un tir du revers de J.T. Miller quelques instants plus tard. Price est chanceux par la suite quand une rondelle frappe le poteau à sa gauche. Et il s'offre un arrêt spectaculaire de la mitaine par la suite. Les Rangers dominent largement la deuxième période jusqu'ici.

L'unité défensive du Canadien en général est pitoyable au deuxième tiers, particulièrement Nathan Beaulieu et Nikita Nesterov: mauvaises sorties de zone, rondelles perdues... Carey Price sauve les siens. Le Canadien a dominé la première période 16-5 pour les tirs au but. Les Rangers ont les devants 10-2 après 10 minutes en deuxième.

Shea Weber coupe une passe lors d'une dangereuse descente des Rangers et il écrase ensuite Matt Zuccarrello dans la bande par la suite. Zuccarrello venait de plaquer Gallagher très bas. Un geste dangereux.

Le Canadien reprend des couleurs avec de beaux efforts d'Alex Galchenyuk, Steve Ott et Jeff Petry.

Pénalité à J.T. Miler pour avoir lancé une rondelle dans la foule à 14:37.

Max Pacioretty, avec un tir décoché à 15 pieds de Lundqvist, puis Weber, lors d'une poussée à l'aile droite, donnent des maux de tête aux Rangers.

Galchenyuk écope d'une pénalité pour avoir touché à la rondelle avec la main lors d'une mise en jeu, quand il reste 63 secondes à la pénalité des Rangers. On joue à quatre contre quatre. Mais pas longtemps. Gallagher se fait prendre pour avoir accroché McDonagh.

Les Rangers jouent à 5-contre-3. Le Canadien s'en tire sans casse. Une autre minute à jouer à 5-contre-4. Encore une fois, la défense tient le coup. Et la période se termine ainsi.

Dès la première minute de la troisième période, Artturi Lehkonen laisse filer un tir vif, sans résultat. Lundqvist s'offre ensuite un bel arrêt face à Pacioretty.

King décoche quelques minutes plus tard un tir vers Lundqvist et la rondelle frappe le masque du gardien des Rangers avant de tomber dans la foule.

Avec seulement trois tirs au but en troisième période et neuf minutes à jouer, le Canadien n'est guère menaçant.

Avec environ sept minutes au cadran, les hommes de Claude Julien mettent de la pression et un tir dévié de Lehkonen donne du mal à Lundqvist. La meilleure chance de la période pour le Canadien.

Avec 5:40 à jouer, Phillip Danault écope d'une pénalité. Celle-là pourrait faire mal. Encore une fois, la défense du Tricolore tient le coup, mais il ne reste que 3:40 à disputer à la période.

Julien retire Price avec moins de deux minutes à jouer et les Rangers marquent dans un filet désert.

Plus de détails à venir...