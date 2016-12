Les Red Wings gâchent la fête à Ottawa

OTTAWA - Les Red Wings de Detroit ont gâché une soirée parfaite pour Daniel Alfredsson en défaisant les Sénateurs d'Ottawa 3-2, jeudi soir.

Anthony Mantha a trouvé le fond du filet à 1:07 de la période de prolongation quand Bobby Ryan a perdu la possession de la rondelle.



Thomas Vanek et Tomas Tatar ont aussi marqué pour les Red Wings. Jared Coreau, qui est né près d'Ottawa et qui a grandi en tant que partisan des Sénateurs, a réalisé 26 arrêts.



Derick Brassard et Mark Stone touché la cible pour les Sénateurs. Mike Condon, qui disputait un 13e match de suite, a stoppé 26 tirs.



C'était une soirée spéciale pour les Sénateurs, qui ont retiré le chandail numéro 11 d'Alfredsson avant le début de la rencontre.



Les 20 011 partisans présents, ce qui constituait une première salle comble pour l'équipe cette saison, ont poursuivi les célébrations en acclamant leur ancien capitaine à 11:11 de chaque période.