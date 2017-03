Les Red Wings l'emportent 5-1 contre l'Avalanche

Paul Sancya / The Associated Press

DÉTROIT - Tomas Tatar a réussi un doublé incluant le but déterminant en début de troisième vingt, samedi, aidant les Red Wings de Detroit à l'emporter 5-1 contre l'Avalanche du Colorado.

Tatar a donné les devants 2-1 aux siens à 5:20 en troisième période. Moins de deux minutes plus tard, il a converti une passe de Gustav Nyquist et a mérité son 20e filet de la saison.



Nyquist, Justin Abdelkader et Dylan Larkin ont aussi marqué pour les vainqueurs.



Le but de Larkin était un quatrième en avantage numérique en autant de matches, pour le club du Michigan.



Jimmy Howard a fait 23 arrêts, cinq de plus que Calvin Pickard. Il n'a cédé que devant Nathan MacKinnon.