Les Red Wings l'emportent face aux Blackhawks

Tomas Tatar a récolté deux buts et une mention d'aide./Photo: site de la LNH

DETROIT - Tomas Tatar a récolté deux buts et une mention d'aide, Jimmy Howard a effectué 24 arrêts à son retour au jeu et les Red Wings de Detroit ont battu les Blackhawks de Chicago 4-2, vendredi soir.

Howard effectuait un retour au jeu à la suite d'une blessure au genou subie le 20 décembre dernier à Tampa Bay.



Tatar a inscrit le but gagnant tard en deuxième période et a donné une avance supplémentaire en troisième période, pour mettre fin à une série de trois défaites. Tatar se trouve au sommet des buteurs des Red Wings avec 17 buts inscrits cette saison.



Il s'agissait d'une deuxième défaite d'affilée pour les Blackhawks. Ils brisent ainsi leur séquence victorieuse de huit gains sur la route.



Trevor van Riemsdyk et Artemi Panarin ont trouvé le fond du filet du côté des Blackhawks. Corey Crawford a bloqué 20 des 24 rondelles dirigées vers lui.