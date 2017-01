Les Red Wings marquent trois buts au troisième vingt pour battre les Penguins

DÉTROIT ? Andreas Athanasiou a donné les devants aux Red Wings pour une première fois dans le match, en troisième période, et ils ont défait les Penguins de Pittsburgh 6-3, samedi.

Quelques instants plus tard, l'entraîneur-chef des Red Wings, Jeff Blashill, a obtenu gain de cause en contestant ce qui serait devenu le but égalisateur pour les Penguins. Le but a été refusé parce que l'attaquant vedette des Penguins Evgeni Malkin a poussé Justin Abdelkader contre son gardien Jared Coreau.



Mike Green a ensuite enfilé l'aiguille en avantage numérique et Henrik Zetterberg a complété la marque dans un filet désert. Gustav Nyquist, Thomas Vanek et Frans Nielsen ont aussi touché la cible pour les Red Wings.



Kris Letang a rapidement procuré une avance de 1-0 aux Penguins, après seulement 27 secondes d'écoulées. Malkin a inscrit son 18e but de la campagne et Matt Cullen a ajouté un filet pour les champions en titre de la coupe Stanley.



Coreau a stoppé 28 lancers à son premier départ à domicile. À l'autre bout de la patinoire, Marc-André Fleury a repoussé 28 rondelles.