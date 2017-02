Les Sabres mettent fin à une série de six victoires des Blues (vidéo)

BUFFALO, N.Y. - Ryan O'Reilly a réussi le but déterminant en fin de troisième période et les Sabres de Buffalo ont vaincu les Blues de St. Louis 3-2, samedi.

O'Reilly a inscrit son 13e but de la saison à 19:28, avec les siens jouant à cinq contre trois.



Kenny Agostino et Scottie Upshall étaient au cachot pour un double échec et de l'accrochage, respectivement.



Evander Kane et Nicholas Baptiste ont été les autres buteurs des Sabres, qui ont remporté leurs trois derniers matches.



Robin Lehner a fait 16 arrêts au troisième vingt et 37 au total. Il a cédé devant Upshall et Vladimir Tarasenko. Ce dernier a obtenu son 28e but de la campagne.



Jake Allen a stoppé 25 tirs pour les Blues, qui avaient gagné leurs six dernières rencontres.

Evander Kane a-t-il donné du coude?