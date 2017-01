Les Sabres ouvrent la machine en deuxième période

BUFFALO - Evander Kane a couronné une poussée de trois buts en touchant la cible en deuxième période pour les Sabres de Buffalo qui ont vaincu les Flyers de Philadelphie 4-1, mardi soir.

Sam Reinhart a marqué un but et récolté deux mentions d'aide, portant du même coup à quatre la série de matchs des Sabres avec au moins un point de classement (3-0-1), la plus longue de la formation new-yorkaise cette saison.

William Carrier et Marcus Foligno, dans un filet désert, ont aussi contribué offensivement pour les Sabres.



Le gardien Anders Nilsson a effectué 39 arrêts, mais il a perdu son jeu blanc lorsque Brayden Schenn a fait vibrer les cordages en avantage numérique avec 2:07 à jouer au match.



Nilsson a obtenu le départ en remplacement de Robin Lehner qui est ennuyé par un virus.



Les Flyers ont une fiche de 2-6-3 à leurs 11 derniers affrontements.

Au cours de cette séquence, ils ont été dominés 33-18 au chapitre des buts marqués. Cette disette survient après une séquence de 10 victoires qui s'est conclue à la suite d'une défaite de 3-1 contre les Stars de Dallas le 17 décembre.



Les Flyers traversent aussi une séquence de 0-5-2 sur les patinoires adverses.