Les Sabres perdent les services de O'Reilly

BUFFALO - Ryan O'Reilly, le centre no 1 des Sabres de Buffalo, s'absentera pour une période indéterminée après avoir subi une appendicectomie au cours du week-end.

L'équipe a annoncé la nouvelle, mardi, à son arrivée à Detroit en prévision de son match en soirée contre les Red Wings.



Sans fournir d'autres détails, les Sabres ont révélé que l'intervention a été un succès et aucune date n'a été fixée pour le retour au jeu de O'Reilly.



O'Reilly est à égalité au deuxième rang chez les Sabres avec sept buts et ses 18 points en 27 matchs lui permettent d'occuper la quatrième position.

Il est le deuxième joueur le plus utilisé des Sabres avec une moyenne de 21 minutes et demie par match, devancé seulement par le défenseur Rasmus Ristolainen.



Les Sabres (12-13-8) occupent le dernier rang dans l'Association de l'Est et ils ont une fiche de 0-2-2 à leurs quatre derniers matchs.