Les Sabres pigent leur DG chez les Penguins

BUFFALO, N.Y. - Les Sabres de Buffalo ont embauché Jason Botteril au poste de directeur général.

Botteril prend les commandes d'un club critiqué par son propriétaire, Terry Pegula, pour son manque de structure et de discipline trois semaines après le congédiement de Tim Murray et au lendemain de l'accession par les Penguins de Pittsburgh, dont il était jusqu'alors le directeur général adjoint, à la finale de l'Est.



La première tâche de Botteril sera de dénicher un entraîneur-chef pour remplacer Dan Bylsma, qui a aussi été congédié lors du deuxième grand ménage en trois ans et demi des Sabres.



L'ex-joueur de la Ligue nationale a passé 10 saisons au sein de l'administration des Penguins. Au cours des trois dernières années, il a été le bras droit du d.g. Jim Rutherford. Il était en charge du dépistage, de la signature des contrats et du développement des joueurs.



Le site TSN.ca a le premier rapporté l'embauche, jeudi.