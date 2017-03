Les Sabres surmontent un déficit de trois buts pour l'emporter 5-3

BUFFALO, N.Y. - Evander Kane a marqué en avantage numérique alors qu'il ne restait que 2:29 à la rencontre et les Sabres de Buffalo ont surmonté un déficit de trois buts pour défaire les Blue Jackets de Columbus 5-3, samedi soir.

Sam Reinhart, Matt Moulson et Jake McCabe ont inscrit les trois premiers buts des Sabres et Jack Eichel a ajouté un but dans un filet désert. Il s'agissait de leur première victoire en cinq rencontres. Lors de leurs 10 derniers matchs, les Sabres ont affiché un dossier de 2-6-2.



Robin Lehner a pris la place d'Anders Nilsson pour démarrer la deuxième période. Il a repoussé les 24 tirs dirigés vers lui. Nilsson a été chassé de la rencontre après avoir accordé trois buts sur 12 lancers.



Nick Foligno, Oliver Bjorkstrand et David Savard ont donné une avance confortable aux Blue Jackets en début de rencontre. Joonas Korpisalo a bloqué 26 rondelles.



La troupe de John Tortorella (43-17-6) n'a pu ajouter un quatrième gain à leur séquence victorieuse et elle n'a pas réussi à établir un record de concession pour le nombre de victoires dans une même saison.