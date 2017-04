Les Sabres veulent un DG avec un CV bien garni

BUFFALO, N.Y. - Le propriétaire des Sabres de Buffalo Terry Pegula est à la recherche d'un directeur général expérimenté afin de relancer une concession en manque de discipline et de communication.

Pegula a aussi mentionné qu'il prenait la responsabilité des déboires des Sabres, qui ont terminé au dernier rang de la section Atlantique et raté les séries éliminatoires de la Coupe Stanley pour une sixième saison consécutive.



L'homme d'affaires a rencontré les médias vendredi, au lendemain des congédiements du directeur général Tim Murray et de l'entraîneur-chef Dan Bylsma. Ce grand ménage s'est produit après que Pegula et sa femme Kim eurent rencontré Murray, Bylsma et les joueurs des Sabres.



Pegula, qui supervisera le processus d'embauche, a dit regretter de ne pas avoir été impliqué davantage dans les décisions qui ont mené à l'arrivée de Murray en janvier 2014 et de Bylsma en mai 2015.