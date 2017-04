Les Saguenéens et les Sea Dogs à égalité 2-2

CHICOUTIMI - Joey Ratelle a marqué à 19:46 de la troisième période et les Saguenéens de Chicoutimi ont battu les Sea Dogs 4-3, mercredi, créant l'égalité 2-2 lors de cette demi-finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec contre Saint John.

Ratelle a déjoué Callum Booth d'un tir précis après que les Saguenéens aient gagné une longue bataille le long de la bande.



Brendan Hamelin a inscrit un doublé et Mark Bzowey a marqué l'autre but des vainqueurs, qui ont pu compter sur 30 arrêts de Julio Billia.



Mathieu Joseph (deux fois) et Bokondji Imama ont déjoué le gardien des Saguenéens. Booth a repoussé 19 rondelles. Le Centre Georges-Vézina accueillait 4253 partisans.



La série va se poursuivre vendredi soir, au Nouveau-Brunswick. Le sixième match sera présenté dimanche, au Saguenay.



Bzowey a fait 1-0 Saguenéens à 13:17 au premier vingt, d'une belle manoeuvre après avoir saisi une passe de Vincent Tremblay-Lapalme. Ce dernier a amorcé une montée quand Samuel Houde a bloqué un tir de Chase Stewart.



Quelques minutes plus tôt, Billia s'était distingué sur un tir à bout portant de Julien Gauthier.



Joseph a créé l'impasse à 4:04 au deuxième tiers, en avantage numérique. Il a fait mouche avec un tir des poignets du cercle gauche, avec Ratelle puni pour de l'accrochage.



Hamelin a redonné les devants aux favoris de la foule à 11:06 de l'engagement, profitant d'un rebond sur un tir de la pointe de Jérémy Groleau.



Il a porté le coussin à deux buts à 2:38 au troisième vingt, convertissant une rondelle libre à l'embouchure droite. Les Saguenéens multipliaient les menaces autour du filet de Booth.



Imama a corsé les choses à 3:15, à l'aide d'un tir des poignets du cercle gauche.



Joseph a nivelé à 3-3 à 10:34 d'un tir vif, en désavantage numérique. Il avait intercepté une passe d'Olivier Galipeau en zone de Chicoutimi.



Billia a connu un excellent match. Il a notamment tenu tête à un trois contre zéro en fin de deuxième période, frustrant Nathan Noel.



Charlottetown 2 Blainville-Boisbriand 4



Au Centre d'excellence Sports Rousseau, Pierre-Luc Dubois a réussi deux buts et l'Armada a eu raison des Islanders, 4-2.



Blainville-Boisbriand a maintenant une priorité de 3-1 dans la série.



Alex Barré-Boulet a fourni un but et une passe dans une cause gagnante, tandis que Samuel Montembeault a stoppé 34 tirs.



La cinquième rencontre aura lieu samedi, à Charlottetown.