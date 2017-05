Les Sénateurs accèdent à la finale de l'Association de l'Est

NEW YORK - Les Sénateurs d'Ottawa ont remporté une victoire de 4-2 contre les Rangers de New York et accèdent ainsi à la finale de l'Association de l'Est grâce à un triomphe en six matchs.

Mike Hoffman (4e), Mark Stone (4e), Erik Karlsson et Jean-Gabriel Pageau (7e), ce dernier dans un filet désert tard en troisième, ont marqué les buts des Sénateurs.

Mika Zibanejad (2e) en deuxième période et Chris Kreider (3e), dès la première minute du troisième tiers ont répliqué pour les Rangers.

En plus d'inscrire l'éventuel but victorieux tard en deuxième période, Karlsson a récolté une mention d'aide.

Les Sénateurs affronteront les vainqueurs de la série entre les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington. Le duel décisif de cette série sera présenté mercredi soir dans la capitale américaine.

Les Rangers ont dirigé 39 tirs vers Craig Anderson dont 15 en troisième période.

Henrik Lundqvist, qui n'a pas réussi à répéter les performances qui avaient mené à l'élimination des Canadiens de Montréal pendant le premier tour, a bloqué 22 rondelles.

Karlsson, qui a joué pendant presque 29 minutes, a d'abord contribué au premier but du match, celui de Hoffman, à 4:27 de la première période. Il a ajouté son deuxième depuis le début des séries éliminatoires, quelque deux minutes après le premier but des Rangers.

