Les Sénateurs assurent leur place dans les séries éliminatoires

BOSTON - Craig Anderson a effectué 28 arrêts lors des 65 minutes de jeu et en a réussi trois autres lors de la fusillade, aidant les Sénateurs d'Ottawa à confirmer leur place en séries éliminatoires grâce à une victoire de 2-1 face aux Bruins de Boston, jeudi.

Les Sénateurs ont du même coup mis fin à la séquence de six victoires des Bruins, en plus de les devancer au deuxième rang de la section Atlantique.



Kyle Turris a été le seul à faire bouger les cordages dans les tirs de barrage.

Anderson a frustré Drew Stafford, auteur du seul but des Bruins en temps réglementaire, et Ryan Spooner avant de fermer la porte à David Pastrnak lors de la dernière chance des Bruins.



Tuukka Rask a stoppé 25 tirs devant le filet des Bruins, qui ont perdu leurs quatre matchs face aux Sénateurs cette saison. C'est la première fois que les Sénateurs balaient leur série saisonnière face aux Bruins.



Alexandre Burrows a touché la cible en deuxième période pour les Sénateurs, qui totalisent 96 points contre 95 pour les Bruins. Les Sénateurs ont aussi un match de plus à jouer cette saison.



Les Sénateurs étaient privés de leur capitaine Erik Karlsson en raison d'une blessure au bas du corps.



Karlsson s'est blessé en bloquant un tir la semaine dernière contre les Flyers de Philadelphie.

Il a raté deux matchs avant d'effectuer un bref retour au jeu pour la série aller-retour contre les Red Wings de Detroit, lundi et mardi.