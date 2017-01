Les Sénateurs battent les Leafs 3-2 en fusillade

TORONTO - Les Sénateurs d'Ottawa ont défait les Maple Leafs de Toronto 3-2 en fusillade, samedi, complétant un voyage parfait de trois matchs et signant une cinquième victoire en six matchs.

Tom Pyatt a tranché lors des tirs de barrage après que Mike Hoffman eut créé l'égalité avec 71 secondes à faire en temps réglementaire.

Bobby Ryan a aussi touché la cible pour les Sénateurs, qui occupent le deuxième rang de la section Atlantique avec 54 points - trois de plus que les Leafs, qui ont encaissé un deuxième revers d'affilée.



Mike Condon a stoppé 31 tirs dans la victoire, ayant le dessus sur Frederik Andersen et ses 25 arrêts.



Tyler Bozak et Matt Martin ont généré l'offensive des Maple Leafs, qui ont chuté à 1-6 en fusillade cette saison.