Les Sénateurs l'emportent 2-1 face aux Devils

NEWARK - Les Sénateurs d'Ottawa étaient privés de trois de leurs meilleurs attaquants mardi soir, et ils ont dû se tourner vers leur jeu défensif et leur gardien de but.

Craig Anderson a bloqué 29 tirs et les Sénateurs d'Ottawa ont pris la mesure des Devils du New Jersey par le score de 2-1, mardi soir



Kyle Turris et Erik Karlsson ont marqué les buts des Sénateurs, qui sont demeurés à deux points du premier échelon de la section Atlantique et du Canadien de Montréal, vainqueur face aux Rangers de New York 3-2 en fusillade.



La riposte des Devils est venue de Travis Zajac, en troisième période, pendant que Cory Schneider repoussait 21 rondelles.



La troupe de l'entraîneur-chef Guy Boucher a dû se débrouiller sans les services de Mark Stone (22 buts), Mike Hoffman (19 buts) et Bobby Ryan (12 buts), tous trois blessés lors de la dernière fin de semaine.



Ryan sera absent pour une période de quatre à six semaines en raison d'une fracture à un doigt tandis que les cas de Stone (cou) et Hoffman (aine) seront réévalués sur une base quotidienne.



«Nous avons fait preuve de caractère en respectant le système. Tous les joueurs étaient sur la même longueur d'ondes, a affirmé Anderson.



«Ça ne demande pas de talent de jouer défensif et de tenir votre position. Habituellement, les joueurs talentueux sont ceux portés vers l'attaque et dotés d'habiletés spéciales. En ce qui concerne les joueurs dans notre formation en ce moment, il y a du talent. Mais il faut une structure, contrôler la rondelle et frustrer l'autre équipe.»



Turris a ouvert la marque après 59 secondes de jeu en deuxième période après que les Devils eurent été incapables, en deux occasions, de sortir la rondelle de leur territoire. Le joueur de centre a expédié le disque derrière la ligne des buts, Jean-Gabriel Pageau l'a récupéré et a repéré Ryan Dzingel dans le cercle gauche de mise en jeu. Celui-ci a dirigé une passe de l'autre côté à Turris qui a logé la rondelle dans un filet ouvert, pour son 20e but de la saison.



«Tout le monde a mis l'épaule à la roue, a observé Turris. Les gars ont exécuté des jeux simples, qui n'avaient pas l'air important au moment où on les a effectués, mais nous les avons empêchés de prendre un élan.»



Karlsson a doublé l'avance des Sénateurs tôt en troisième période, ce qui lui permettait de récolter un point dans une sixième rencontre consécutive. Pendant un avantage numérique, le défenseur suédois a battu Schneider grâce à un tir au-dessus de l'épaule.



«Parfois, lorsque vous perdez des joueurs habitués de passer beaucoup de temps sur la patinoire, vous savez que quelqu'un d'autre prendra la relève, a déclaré Karlsson. Je pense que ce soir, nous avons accepté le défi et tout le monde ici voulait accomplir ce travail.»



Les Devils ont profité d'une pénalité à Tom Pyatt pour avoir retardé le match pour s'approcher à un seul but. Zajac a déjoué Anderson en s'emparant du retour d'un tir de Joseph Blandisi, à 6:37.