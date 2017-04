Les Sénateurs ont des leçons à tirer de leur déconfiture

OTTAWA - Cela fait mal, mais l'entraîneur-chef Guy Boucher espère que les Sénateurs d'Ottawa s'en souviendront longtemps.

Les Sénateurs ont perdu le premier match de la série quarts de finale de l'Association est par la marque de 2-1 contre les Bruins de Boston, mercredi, en raison de deux mauvaises présences sur la patinoire après qu'ils aient dominé la majeure partie de la rencontre.



« Ils ont décidé de suivre leur plan de match en troisième période, et pas nous, a commenté Boucher jeudi. Nous n'avons pas modifié notre plan de match, nous ne voulions pas accomplir quelque chose de différent, mais je crois que nous avons mal géré la situation d'un point de vue mental. Nous avions peur de perdre, plutôt que d'être affamés d'obtenir une victoire. »



Les Sénateurs tenteront de créer l'égalité dans la série samedi après-midi au Canadian Tire Centre.



L'issue de la rencontre fut particulièrement douloureuse pour les Sénateurs, après qu'ils eurent dominé les Bruins 12-0 au chapitre des tirs au but en deuxième période et qu'ils dictaient le rythme du match avec une avance de 1-0. Plutôt que de mettre la partie hors de la portée des visiteurs, les Sénateurs ont connu des ratés dans leur territoire en troisième période et les Bruins en ont profité.



« Je crois que nous n'avons tout simplement pas joué à la hauteur de notre talent, a évoqué le défenseur Dion Phaneuf. Nous avons été trop passifs. Nous n'avons pas fait du bon boulot pendant 60 minutes. Ils nous ont bousculés et ont trouvé une façon de nous faire payer, alors nous devons nous ressaisir, et c'est ce que nous ferons. »



Boucher espère que ses protégés apprendront de cet effondrement en troisième période.



« Nous devons apprendre de cette expérience et c'est ça, l'essence des séries éliminatoires. Elles te poussent à progresser, à apprendre et à t'améliorer, et c'est ça l'expérience que nous devons tirer de ce match. Que ce soit aujourd'hui ou demain, à un certain moment il aurait fallu passer par là, et je préfère autant que ça se soit produit dès le premier match afin que nous en soyons conscients pour les prochaines rencontres. »



Methot de retour au jeu?



D'autre part, les deux équipes ont obtenu congé d'entraînement et seront de retour sur la patinoire vendredi.



Boucher a mentionné qu'il pourrait apporter des changements à sa formation, mais indiqué qu'il ne prendra probablement pas de décision avant samedi.



La principale question demeure à savoir si Marc Methot jouera ou non.



Le défenseur des Sénateurs a pris part à l'échauffement mercredi soir, mais il a été remplacé par Fredrik Claesson. Boucher avait l'impression que deux journées de repos supplémentaires conviendraient à Methot, qui est ennuyé par une blessure au petit doigt de la main gauche.



« J'espère qu'il sera en uniforme pour le match no 2, a confié Boucher. Nous pourrions compter sur lui pour le match no 2, mais est-ce la bonne décision à prendre? Ce sera un débat jusqu'au début de la partie. »



Boucher a précisé que la décision finale sera probablement prise en fonction de la capacité de Methot à tirer au but.