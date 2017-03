Les Sénateurs s'éloignent du Canadien (vidéo)

PHILADELPHIE - Jordan Weal a trouvé le fond du filet en tirs de barrage après avoir créé l'égalité en fin de troisième période et les Flyers de Philadephie ont arraché une courte victoire de 3-2 aux Sénateurs d'Ottawa, mardi soir.

Les Sénateurs, qui en étaient à la deuxième escale de leur séquence de cinq matchs à l'étranger, glissent ainsi à quatre points du Canadien et du premier rang de la section Atlantique.

Ils ont un match en mains sur le Tricolore, mais ils n'ont plus que 4 points d'avance sur les Maple Leafs de Toronto qui ont disputé le même nombre de rencontre.

Brayden Schenn a aussi contribué un but pour les Flyers, qui s'accrochent toujours à l'espoir de participer aux séries éliminatoires avec six matchs à disputer cette saison. Les Flyers ont commencé la journée à six points d'une place en séries éliminatoires, mais ils doivent dépasser quatre clubs.



Kyle Turris a marqué un but et amassé une mention d'aide, tandis qu'Erik Karlsson ajoutait un filet à sa fiche pour les Sénateurs.



Weal a donné le ton à la fusillade en déjouant Craig Anderson. Le gardien des Flyers Steve Mason a enregistré la victoire lorsqu'il a stoppé Tom Pyatt sur la dernière tentative des Sénateurs. Turris et Bobby Ryan se sont eux aussi butés à Mason en tirs de barrage.



Les deux clubs ont obtenu de bonnes chances de marquer en prolongation. Turris a frappé le poteau à la gauche de Mason dès les premiers instants de la période supplémentaire, tandis que les joueurs des Flyers Michael Del Zotto et Weal rataient la cible de peu à l'autre bout de la patinoire.